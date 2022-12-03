Росіяни усвідомлено стріляють по медичних закладах на Херсонщині, - облрада

Про це свідчить аналіз місць російських ударів.

Російські окупанти свідомо обстрілюють медичні заклади на звільненій частині Херсонської області.

Про це у Телеграм написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Аналіз локацій прильотів на території деокупованої Херсонщини дозволяє зробити висновок, що ворог усвідомлено визначив для себе медичні установи як "законні цілі". Ще один цвях в труну міжнародної репутації Російської Федерації - держави-терориста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь" російські війська продовжують вести вогонь по звільненому Херсону. Повідомлення про відновлення об'єктів інфраструктури та подачі електрики дратують росіян, і вони намагаються одразу "відреагувати".

Загалом у Херсонській області обстановка складна. За інформацією Генштабу ЗСУ, 2 грудня вогневого ураження з артилерії зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Тягинка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське. Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі.