Росіяни обстріляли Сумську і Чернігівську області, вранці вдарили по центру Авдіївки, – ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

У Чернігівській області за минулу добу було сім обстрілів артилерії та ракетних систем залпового вогню: Чернігівський, Новгород-Сіверський райони, із мінометів. Без жертв, повідомили в зведенні від ОВА.

У Донецькій області важка ситуація поблизу Бахмута та Вугледара, постійні обстріли селищ Торське та Зарічне Лиманської громади. Минулої ночі – обстріли м.Мар'їнка, м.Красногорівка, с. Георгіївка, населених пунктів Торецької (Нью-Йорк, Північне,Піаденне, Шуми, Магдалинівка, м.Залізне) та Соледарської громад (Яковлівка, Бахмутське). Вночі – поодинокі прильоти як по старій частині Авдіївки, так і по центральній. Зранку відбувся масований артобстіл центральної частини міста. Інформація, щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Сьогодні зранку – штурмові дії супротивника на напрямках Красногорівки, Веселого, Промки, Водяного, Первомайського. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і четверо поранених цивільних.

У Харківській росіяни протягом доби били по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів. Є пошкодження приватних господарств, влучання у відкриті території. У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований, стан постраждалого середній.

У Сумській області вчора протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння. Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади. Без жертв.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Білогір'я, Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малинівка, Дорожнянка, Щербаки, Залізничне, Степове, Приморське, Ольгівське, Новоданилівка, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське. Надійшло 41 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

У Дніпропетровській області росіяни вночі обстріляли Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Били з "Градів" та важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ударили 30 російських снарядів. У місті понівечені два десятки приватних будинків, два газогони, електромережі та 50 сонячних панелей. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені кілька багатоповерхівок, газопровід та лінія електропередач. Минулося без загиблих та поранених.

У Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Червонопопівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки і Площанки. Окупанти також завдали авіаудару по Новоселівському. За добу по наших позиціях на лінії зіткнення ворог вчинив 57 артобстрілів.

У Херсонській області обстановка складна. За інформацією Генштабу ЗСУ, вогневого ураження з артилерії зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Тягинка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське. Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Ремонтні бригади енергетиків одразу стали до роботи. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Відновлюються роботи базових станцій мобільного зв’язку. Продовжується поетапне відновлення газопостачання у Великій Олександрівці, Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопіллі. Загалом газ відновлено в 50 населених пунктах з 86, які мають централізоване газопостачання. Жителів звільнених громад забезпечують гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали 90 600 осіб. За минулу добу оборонці ліквідували ще 510 окупантів.