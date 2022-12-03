Сили оборони збили вертоліт, шість "орланів" і вразили пʼять ворожих пунктів управління, – Генштаб

Розпочалася 283 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

В той же час противник завдав пʼяти ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. Зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів збройних сил РФ.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар і Спірне.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та шість БпЛА типу “Орлан-10”.Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили пʼять пунктів управління, два склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об’єкти російських окупантів.

Нагадаємо, станом на вчора втрати Росії за час повномасштабного вторгнення складали понад 90 000 осіб і 280 літаків. Також окупанти втратили 2916 танків.