Від російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено 874 багатоповерхівки і понад 1000 приватних будинків

У Миколаєві 874 багатоповерхівки та понад 1000 приватних осель пошкоджені від російських обстрілів.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Майже 70 приватних будинків зруйновані вщент, а близько трьох десятків багатоповерхівок непридатні або частково придатні для проживання.
За словами міського голови Олександра Сєнкевича, людям, котрі залишились без житла, пропонують місця в пунктах тимчасового проживання. Іще декілька родин розмістили в гуртожитках, які спеціально відремонтували під час війни.
Нагадаємо, на початку листопада в результаті одного нічного обстрілу понад 10 житлових будинків зазнали пошкоджень.
Після звільнення Херсона росіяни перестали обстрілювати Миколаїв.