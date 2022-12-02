Від російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено 874 багатоповерхівки і понад 1000 приватних будинків

Майже 70 осель зруйновано вщент, близько трьох десятків багатоповерхівок непридатні або частково придатні для проживання.

У Миколаєві 874 багатоповерхівки та понад 1000 приватних осель пошкоджені від російських обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Майже 70 приватних будинків зруйновані вщент, а близько трьох десятків багатоповерхівок непридатні або частково придатні для проживання.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, людям, котрі залишились без житла, пропонують місця в пунктах тимчасового проживання. Іще декілька родин розмістили в гуртожитках, які спеціально відремонтували під час війни.

Нагадаємо, на початку листопада в результаті одного нічного обстрілу понад 10 житлових будинків зазнали пошкоджень.

Після звільнення Херсона росіяни перестали обстрілювати Миколаїв.