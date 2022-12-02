В Одесі на парковці міських рятувальників стався вибух, в результаті якого є постраждалі.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Зазначається, що вибухнула граната біля адмінбудівлі Головного управління ДСНС в Одеській області, що на Прохоровській вулиці.

Наразі вулицю прекрили, а парковку оточили правоохоронці. Точна кількість постраждалих поки невідома.

Фото: "Думська"

Фото: "Думська"

Нагадаємо, раніше сьогодні вдень повідомили про вибух під час повітряної тривоги в Дніпрі. Однак, пізніше мер міста Борис Філатов пояснив, що дим, про який писали в соцмережах є наслідком роботи металургів. Вибуху не було.