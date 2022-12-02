Українські морпіхи за тиждень ліквідували понад 70 росіян, техніку і два сховища з боєприпасами

Українські морпіхи ліквідували за тиждень понад сім десятків російських загарбників.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Військово-морських сил ЗСУ.
Згідно з уточненими даними, упродовж 26 листопада - 1 грудня російські окупаційні війська втратили:
- 71 особу;
- один БТР;
- дві одиниці причіпної артилерії
- один зенітно-ракетний комплекс;
- один міномет;
- три одиниці АТТ;
- вісім безпілотників;
- два сховища з боєприпасами.
Нагадаємо, Сили спецоперацій знищили в Запорізькій області російський комплекс РЕБ. А бійці 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ підірвали склад боєприпасів окупантів.