У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські морпіхи за тиждень ліквідували понад 70 росіян, техніку і два сховища з боєприпасами

Вдалося також приземлити вісім ворожих безпілотників.

Українські морпіхи за тиждень ліквідували понад 70 росіян, техніку і два сховища з боєприпасами
Фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Українські морпіхи ліквідували за тиждень понад сім десятків російських загарбників.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Військово-морських сил ЗСУ.

Згідно з уточненими даними, упродовж 26 листопада - 1 грудня російські окупаційні війська втратили:

  • 71 особу;
  • один БТР;
  • дві одиниці причіпної артилерії 
  • один зенітно-ракетний комплекс;
  • один міномет;
  • три одиниці АТТ;
  • вісім безпілотників;
  • два сховища з боєприпасами.

Нагадаємо, Сили спецоперацій знищили в Запорізькій області російський комплекс РЕБ. А бійці 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ підірвали склад боєприпасів окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також