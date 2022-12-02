Світло отримали 75% споживачів Херсона

У селищах Комишани і Приозерне Херсонської області електроенергію отримали 67% жителів.

Через три тижні після деокупації світло отримали 75% жителів Херсона. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Центральна частина міста – 95%;

Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;

Шуменський мікрорайон – 96%;

Текстильний мікрорайон – 73%;

мікрорайон Житлоселище – 89%;

мікрорайон Острів – 60%;

мікрорайон ХБК – 65%.

Також на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2 797 абонентів.

Нагадаємо, станом на 30 листопада 65% Херсона було підключено до енергоживлення.