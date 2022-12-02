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Світло отримали 75% споживачів Херсона

У селищах Комишани і Приозерне Херсонської області електроенергію отримали 67% жителів. 

Світло отримали 75% споживачів Херсона
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Через три тижні після деокупації світло отримали 75% жителів Херсона. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

  • Центральна частина міста – 95%;
  • Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;
  • Шуменський мікрорайон – 96%;
  • Текстильний мікрорайон – 73%;
  • мікрорайон Житлоселище – 89%;
  • мікрорайон Острів – 60%;
  • мікрорайон ХБК – 65%.

 

Також на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2 797 абонентів.

Нагадаємо, станом на 30 листопада 65% Херсона було підключено до енергоживлення. 

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