Світло отримали 75% споживачів Херсона

Через три тижні після деокупації світло отримали 75% жителів Херсона. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
- Центральна частина міста – 95%;
- Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;
- Шуменський мікрорайон – 96%;
- Текстильний мікрорайон – 73%;
- мікрорайон Житлоселище – 89%;
- мікрорайон Острів – 60%;
- мікрорайон ХБК – 65%.
Також на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2 797 абонентів.
Нагадаємо, станом на 30 листопада 65% Херсона було підключено до енергоживлення.