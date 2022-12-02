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Росіяни обстріляли ракетами, “Градами”, “Смерчами” і артилерією 13 населених пунктів Донеччини

Зруйновано і пошкоджено 25 цивільних об’єктів – будинки, гімназію, технікум, металургійний завод, ТЕС.

Росіяни обстріляли ракетами, “Градами”, “Смерчами” і артилерією 13 населених пунктів Донеччини

Упродовж минулої доби противник атакував 13 населених пунктів Донецької області. Загинули й дістали травм цивільні люди. Ворог застосував ЗРК С-300, РЗСВ “Град”, “Смерч”, ракети і артилерію.

Про це повідомляє у Telegram МЗС України.

Згідно з повідомленням, зруйновано й пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 10 житлових будинків, гімназію, технікум, металургійний завод, ТЕС, тепломережу, будівлю непрацюючого підприємства, господарчі споруди, авто.

“Ракетами і артилерією окупанти вдарили по Кураховому, є травмовані. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, технікум, 5 багатоквартирних будинків, автомашини. Аби запобігти мародерству, поблизу пошкоджених осель і транспорту чергували наряди поліції”, – йдеться у повідомленні.

Під масованим вогнем також залишається Бахмут. Зафіксовано три удари із ЗРК “С-300” по інфраструктурі Костянтинівки. Попередньо, люди не постраждали.

За допомогою поліції евакуйовано 78 людей, а з початку обов’язкової евакуації – понад 31 700, серед них 4 764 – діти, 1 922 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, майже половина житлових будинків на окупованому Донбасі залишилася без тепла. 

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