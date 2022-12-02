В Україні змінилися правила призначення субсидій

До 30 листопада 2022 року субсидії призначають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, а починаючи з 1 грудня 2022 року - органи Пенсійного фонду України.

З 1 грудня 2022 року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ, який роз'яснив основні правила для громадян.

Отже, до 30 листопада 2022 року включно субсидії призначають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення; починаючи з 1 грудня 2022 року - органи Пенсійного фонду України.

З 1 грудня подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до ПФУ можна декількома способами: особисто, поштою, або через портал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, як і раніше, можна подавати документи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

Повторно звертатися до Пенсійного фонду тим людям, яким субсидії були призначені раніше, не потрібно: виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду - того терміну, на який органи соціального захисту населення призначили таку виплату.

Водночас, якщо у одержувачів виникли обставини, які впливають на розмір чи право на виплату призначеної субсидії, вони мають повідомити про це органи ПФУ.

Для оформлення субсидії подається Заява про призначення та Декларація про доходи і витрати за встановленими формами, які потрібно заповнити та подати до уповноваженого органу. Оформити і подати їх можна як в паперовому, так і електронному вигляді.

Нагадаємо, на початку листопада в уряді анонсували зростання кількості отримувачів субсидій та оприлюднили середній розмір допомоги. Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у бюджеті 2022 і 2023 років достатньо коштів, аби ці субсидії виплачувати.

Мінреінтеграції запропонувало Кабміну не враховувати під час оформлення житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб.