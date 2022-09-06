Уряду пропонують не враховувати дохід від компенсації за прихисток ВПО при оформленні житлової субсидії, - МінТОТ

Сума компенсації за розміщення ВПО за програмою "Прихисток" наразі становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили.

Кабміну пропонують не враховувати дохід від компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб під час оформлення житлової субсидії.

Ініціює такі зміни до законодавства Мінреінтеграції, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У міністерстві кажуть - багато учасників програми "Прихисток" телефонують на "гарячі лінії", адже серед цих людей є чимало отримувачів субсидій.

Наразі сума компенсації за розміщення ВПО становить 450 грн на місяць за кожну особу. А з 1 жовтня вона збільшиться вдвічі. Це може призвести до зменшення розміру субсидії.

Для цього МінТОТ пропонує не обчислювати компенсацію за прихисток внутрішніх переселенців як отриманий дохід.

Найближчим часом ці зміни мають внести на розгляд КМУ.

Нагадаємо, нещодавно уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію.

Роботодавцям, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, виплатили 108 млн грн.