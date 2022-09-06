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Російська нафта більше не цікава ані Європі, ані країнам G7, – Власюк

Ліміт торгівлі російською нафтою ще напрацьовується, але це точно позитивно вплине на формування світової ціни на нафту, а також на дві треті скоротить доходи Росії від продажу нафти. 

Російська нафта більше не цікава ані Європі, ані країнам G7, – Власюк
Роснафта
Фото: Bloomberg

Рішення країн G-7 щодо резолюції про запровадження обмеження ціни на російську нафту покликане зменшити можливості Кремля фінансувати війну в Україні. 

Про це заявив Владислав Власюк, партнер єПраво, секретар робочої групи Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії. 

"Російська нафта більше не цікава ані Європі, ані країнам «Великої сімки». Торгувати нафтою Росія таки зможе, але на умовах країн G7. Яким саме буде ліміт, країни «Великої сімки» ще вирішують, але це точно позитивно вплине на формування світової ціни на нафту, а також на дві треті скоротить доходи Росії від продажу нафти", – переконаний Власюк. 

За словами Владислава Власюка, бюджет РФ майже на 40% сформовано від продажу нафти. 

"І якщо раніше 15% від продажу нафти, які втратила Росія в результаті санкцій, вона не відчула, то 75% в результаті запровадження обмеження ціни на нафту відчують дуже швидко. Гратися ніхто ні з ким не буде. Якщо транспортні компанії надумають обійти price cap, на них чекатимуть суворі санкції. Механізм, розроблений США, дозволить контролювати цей процес сповна. В самій Росії тим часом підготували документ, який демонструє реальний стан в економіці та усі можливі прогнози. За даними самих же росіян, відновити економічний потенціал можливо буде щонайменше в кінці десятиліття після закінчення війни", – пояснив він.

Нагадаємо, 2 вересня міністри фінансів країн G-7 схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Гранична ціна необхідна для того, щоб зменшити доходи Росії та її здатність фінансувати свою агресивну війну, одночасно обмежуючи вплив російської агресії на світові ціни на енергоносії. 

Запровадження граничної ціни на нафту ініціювала санкційна група Макфола-Єрмака у своїх пропозиціях одразу після початку великої війни. Європейська комісія оголосила, що працюватиме над введенням граничної ціни на російську нафту у всіх країнах Євросоюзу, а не лише серед держав Великої сімки. 

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