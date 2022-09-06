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Найдорожчий в Україні пай продали у Львівській області

0,94 га вартувало понад п'ять млн грн.

Найдорожчий в Україні пай продали у Львівській області
Фото ілюстративне
Фото: Pozgalev.ru

У Львівській області продали найдорожчий в Україні пай.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Земельний наділ розташований у Сокільницькій громаді. Його площа - 0,94 га. 

В адміністрації кажуть - спершу вважали його найдорожчим в області. Та після проведення детального аналізу в розрізі усіх областей виявили, що наділ є найдорожчим в усій Україні - продали його за понад п'ять млн грн.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Львівщині продали 265 паїв загальною площею 387 га. Середня вартість гектара паю в області становить близько 75 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні запустили Державний аграрний реєстр. Це платформа, через яку агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.

Раніше Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу” за підтримки Мінагрополітики створила електронну платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору України війною.

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