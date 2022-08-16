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Шмигаль розповів про Державний аграрний реєстр і дотації для фермерів та сільгоспвиробників

Держава виділяє 1,5 млрд грн. на підтримку аграрного сектора.

Шмигаль розповів про Державний аграрний реєстр і дотації для фермерів та сільгоспвиробників
Фото: kmu.gov.ua

В Україні запустили Державний аграрний реєстр - онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"...Це "Дія" для аграріїв. Платформа, де представлено прозорий та зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів. Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів", - розповів Шмигаль.

За його словами, платформа запрацювала 12 серпня і станом на сьогодні в ній уже зареєструвалося 1,5 тисячі фермерів.

Також глава уряду розповів про фінансову підтримку аграріїв.

"Держава спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку фермерів та сільгоспвиробників. Максимальна бюджетна дотація для власників сільгоспугідь буде складати 372 тис. грн, максимальна дотація для одного підприємства на утримання корів — 530 тис. грн. Тобто ми продовжуємо політику підтримки малих та середніх фермерів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору. За попередніми підрахунками, через вторгнення Росії втрати сільського господарства України оцінюють у 4,3 млрд доларів.

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