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Через війну залишаються без світла 828 населених пунктів, - Міненерго

За минулу добу відновили електропостачання близько 6,5 тисячам споживачів.

Через війну залишаються без світла 828 населених пунктів, - Міненерго
Фото: dtek-kem.com.ua

Через бойові дії 828 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Це близько 642,3 тисячі споживачів. Найбільше таких у Донецькій області – близько 389,2 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Запорізькій – 33,6 тисячі, Миколаївській – 30,4 тисячі та Харківській – 30,1 тисячі споживачів. 

Без газопостачання залишається близько 234,7 тисячі абонентів.

Тим часом за минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання близько 6,5 тисячам споживачів. Це жителі Харківської та Донецької областей.

145 абонентів дочекалися постачання газу.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині відновили роботу підстанції, зруйнованої російськими обстрілами.

Днями внаслідок обстрілу однієї з громад Дніпропетровщини було перебито лінію електропостачання.

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