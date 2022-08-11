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Завтра в порт "Південний" прибуде судно під навантаження зерном для Африки, - Мінінфраструктури

З продукцією воно попрямує до Ефіопії.

Завтра в порт "Південний" прибуде судно під навантаження зерном для Африки, - Мінінфраструктури
Фото ілюстративне
Фото: Мінінфраструктури

12 серпня очікують прибуття в український порт "Південний" судна, яке завантажать зерном для Африки.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Brave commander під прапором Ліберії мають завантажити понад 23 тисячами тонн пшениці для боротьби з голодом у Східній Африці.

За даними міністерства, судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.

Нагадаємо, наразі з українських портів вдалося експортувати 375 тисяч тонн українського зерна.

22 липня на пропозицію ООН Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

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