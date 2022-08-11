З українських портів вдалося експортувати 375 тис. тонн українського зерна

Станом на 11 серпня гуманітарним морським коридором з українських портів вдалося експортувати близько 375 тис. тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування.

Про це повідомив на брифінгу начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“З початку серпня морським гуманітарним коридором з українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний було здійснено перехід 12 суден в Середземне море. Всього гуманітарним коридором з українських портів було вивезено близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Перешкод проходження суден не виявлено”, – сказав Громов.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.