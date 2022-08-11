Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
ГоловнаСуспільствоВійна

З українських портів вдалося експортувати 375 тис. тонн українського зерна

Агропродукцію вивозили 12 суден.

З українських портів вдалося експортувати 375 тис. тонн українського зерна
Фото: АМПУ у Facebook

Станом на 11 серпня гуманітарним морським коридором з українських портів вдалося експортувати близько 375 тис. тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування.

Про це повідомив на брифінгу начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“З початку серпня морським гуманітарним коридором з українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний було здійснено перехід 12 суден в Середземне море. Всього гуманітарним коридором з українських портів було вивезено близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Перешкод проходження суден не виявлено”, – сказав Громов.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також