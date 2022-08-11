Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян

"Артилерія та аеророзвідка разом велика сила", - наголосили в командуванні.

Українські захисники знищили ще один ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ і опублікували відео успішної роботи бійців.

"Артилерія та аерозвідка разом велика сила", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, вночі пролунали вибухи біля аеродрому "Зябровка", що розташований неподалік від білоруського міста Гомель. Було видно спалахи вогню.

А 9 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де є військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".