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Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян

"Артилерія та аеророзвідка разом велика сила", - наголосили в командуванні.

Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники знищили ще один ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ і опублікували відео успішної роботи бійців.

"Артилерія та аерозвідка разом велика сила", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, вночі пролунали вибухи біля аеродрому "Зябровка", що розташований неподалік від білоруського міста Гомель. Було видно спалахи вогню.

А 9 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де є військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

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