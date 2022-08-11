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​ПРООН допоможе ДСНС із гуманітарним розмінуванням

Близько 625 тисяч доларів виділять для купівлі спеціального майна та обладнання.

​ПРООН допоможе ДСНС із гуманітарним розмінуванням
Фото: МВС

У ПРООН допоможуть Державній службі з надзвичайних ситуацій України з гуманітарним розмінуванням територій.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

11 серпня відбулася зустріч керівництва ДСНС із координаторами проєктів Програми розвитку ООН.

На ній обговорили посилення потенціалу Держслужби у сфері гуманітарного розмінування, зміцнення логістичних спроможностей і перспективи співпраці з ПРООН щодо модернізації Державного центру управління у надзвичайних ситуаціях.

"ПРООН уже працює над тим, щоб підтримати ДСНС у сфері гуманітарного розмінування. Так, у межах спільного проекту заплановано забезпечення чотирьох піротехнічних розрахунків спеціальним майном та обладнанням на загальну суму близько 625 тисяч доларів. Разом з цим, враховуючи величезний обсяг завдань, які стоять перед піротехніками ДСНС, ця співпраця має поглиблюватися", - зазначили в МВС.

Щодо логістики, то Служба порятунку звернулася до ПРООН з проханням посприяти в запровадженні сучасної інформаційної логістичної системи в органах і підрозділах ДСНС. 

Як повідомили в МВСУ, сторони працюватимуть над створенням Державного центру управління в надзвичайних ситуаціях. Його поява дозволить забезпечити комплексний підхід для оперативного збору, аналізу і узагальнення інформації та ухвалення управлінських рішень, як у поточних, так і в надзвичайних ситуаціях. Через такий центр запрацює міжвідомча система координації, реагування та надання інформації органам влади та суспільству.

Нагадаємо, днями в.о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані відвідала Ірпінь у Київській області. Вона була вражена масштабами руйнувань, яких завдали місту російські війська. Разом із Фоуані до Ірпеня приїхала команда фахівців із різних напрямків, які можуть принести користь місту, і з якими вже починається співпраця.

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