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Росіяни зі “смерчів” обстріляли порт на Миколаївщині

Назва порту і масштаби руйнувань наразі невідомі.

Росіяни зі “смерчів” обстріляли порт на Миколаївщині
Ілюстративне фото
Фото: t.me/nexta_live

Російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру у Миколаївській області з використанням реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє у зведенні станом на 12:00 на Facebook-сторінці ОК “Південь”.

"Смерчем" атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини", – йдеться в повідомленні.

Порти у Миколаївській області розташовані в самому обласному центрі (річковий, морський порти та порт "Океан"), в Очакові, є також Дніпро-Бузький морський порт і порт "Ольвія" за межами міст на березі Бузького лиману на південь від Миколаєва.

 

Нагадаємо, у Миколаївській області вчора ввечері та сьогодні зранку ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає. У Баштанському районі вчора з вечора були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. В смт Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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