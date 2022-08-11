Верещук: Обов’язкова евакуація буде не лише з Донецької області

Частина населених пунктів Запорізької, Херсонської, Харківської областей можуть опинитися без засобів до життя.

Частина міст та сіл Запорізької, Херсонської та Харківської областей взимку можуть залишитися без світла та опалення. За попередніми прогнозами, 500 тис. людей перемістяться зі східних та південних регіонів. Усі мають готуватися до “зими, яка буде найскладнішою за всю історію існування української держави”.

Про це на брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністрка – міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає кореспондент LB.

“Обов’язкова евакуація з Донецької області у нас вперше. Поки що вона єдина. Але наші прогнози та наш аналіз вказує на те, що вона буде продовжуватися в наших регіонах”, – заявила вона.

Наразі Кабмін моніторить ситуацію, яка погіршується в окремих регіонах.

“А з настанням осіньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться. Та надання тепла через тепломережі буде надто ускладнене. Ми розуміємо, що робить ворог. Та прогнозуємо, що його зусилля будуть направлені на виведення з ладу тепло централів та критичних для міст джерел постачання енергії. Вони будуть ймовірними об’єктами їхніх атак. Ми розуміємо, що не всі з них зможемо відремонтувати. Тому частина сіл та міст Запорізької, Херсонської, Харківської областей можуть опинитися без засобів до життя. Без опалення, що найважливіше. Та без світла, що теж важливо”, – не виключила вона.

За попереднім аналізом, наявні мережі можуть не витримати навантажень.

“Тому ми просимо людей заздалегідь подбати про свою безпеку. Не говорячи вже про обстріли, які тривають та тривають постійно. Щільність обстрілів вказує, що ще важче буде дістатися до евакуації. Все менше територій, куди можна вільно заїхати. Наша армія робить усе можливе, щоб рятувати людей, створює коридори, прикриває та сама вивозить їх”, – наголосила Верещук.

Вона попередила, що процес буде погіршуватися та ворог на це розраховує.

“Саме тому ми заздалегідь почали планово розраховувати наші зусилля. Ми прогнозуємо, що 500 тис. людей перемістяться зі східних та південних регіонів. Це велика кількість, яких одноразово не розмістити… Тому регіони вже готуються до зими, яка буде найскладнішою за всю історію існування української держави… Держава готова та гарантує евакуацію”, – запевнила віцепрем’єр-міністрка.

Нагадаємо, всі охочі евакуюватися з Донеччини отримають усю необхідну допомогу. В межах обов’язкової евакуації з Донецької області вже виїхало 3 908 людей.