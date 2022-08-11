Втрати авіації у Криму можуть бути найбільшими для Росії з часів Другої світової війни, – CNN

Сім російських літаків були зруйнована внаслідок вибухів на російській авіабазі в Криму. Ще два ймовірно пошкоджені, пише CNN із посиланням на супутникові знімки та їх аналіз.

Це може бути найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. Швидше за все, зруйновагі літаки – це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, вважає науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта, колишній пілот ВПС Австралії Петер Лейтон. Він ознайовмився із супутниковими знімками Planet Lab до і після вибухів.

Лейтон звернув увагу на три воронки в землі, які свідчать проти російської версії про випадкову детонації: "На зображеннях російської авіабази ви можете бачити три джерела вибухів. Вони зачепили сусідні літаки, на яких, схоже були бомби. Вибухи поширился".

Нагадаємо, у вівторок у окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де розташовано військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Окупанти повідомили про одного загиблого 12 поранених. Генштаб ЗСУ наступного дня після інциденту повідомив, що російська авіація втратила девʼять літаків.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", – прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.