На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи

Офіційна версія - спалах двигуна "однієї з одиниць техніки". Якої саме - не уточнюється.

Біля аеродрому "Зябровка", що знаходиться неподалік білоруського міста Гомель, вночі пролунали вибухи і було видно спалахи вогню.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" із посиланням на кілька джерел.

За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше чотири спалахи. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше восьми спалахів.

Сьогодні вранці пресслужба Міністерства оборони Білорусі прокоментувала вибухи. Офіційна версія - спалах двигуна.

"У зв'язку зі зверненнями, які надходять до Міністерства оборони про спалахи, що сталися на ділянці місцевості Зябровка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Про яку саме техніку йдеться, – не уточнюється.

Також провладні телеграм-канали почали писати, що на аеродромі все гаразд, і там "нічого позаштатного не відбувається".

Аеродром "Зябровка" в Білорусі повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовано військову базу. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер - М" та дивізіон С-400.

7 серпня повідомлялося, що Росія розгортає додаткові сили й засоби ППО на території Білорусі.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку окупантам. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів". Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також стало відомо, що внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", – прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.