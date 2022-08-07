Ворог розгортає додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі, – Генштаб

Розпочалася 165 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На території Білорусі збройні сили РФ розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

На Харківському напрямку Росія вела обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів росіяни вдарили біля Верхнього Салтова та Пришиба.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів у районах Великої Комишувахи, Бражківки, Вірнопілля, Сулигівки, Карнаухівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Залимана.

Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби.

Окупанти вели наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мали.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.

Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Захисники утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки.

Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагається утримати зайняті позиції.

Завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БпЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

Нагадаємо, учора вперше за час великої війни Росії проти українців до України прибуло судно під завантаження. Це балкер FULMAR S.