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Зеленський: ЗСУ звільнили 1060 населених пунтків

Абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт.

Зеленський: ЗСУ звільнили 1060 населених пунтків
Фото: Facebook/Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Збройні сили України звільнили 1060 населених пунктів. Про це заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Він підкрелив, що абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування та будівництва соціальних об’єктів

За словами Зеленського, тому одним із найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень є реалізація “Fast Recovery рlan”. 

“Те, що необхідно зробити на звільненій від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя та підготуватися до осінньо-зимового сезону”, – зазначив президент.

Зеленський подякував нашим партнерам, які долучилися до відновлювання територій.

Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах “Fast Recovery рlan" обрала обʼєкти для фінансування. 

“Працюємо з дипломатами та компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки та відновлювальних робіт”, – дожав очільник держави.

Нагадаємо, на початку липня у швейцарському Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану розвитку країни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

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