Головне за день. Субота, 6 серпня

Відбиті ворожі штурми, прильоти на Сумщині, акція у Львові, мальтійська стрічка про війну в Україні. Яким запам’ятається 164-й день повномасштабної війни.

Акція у Львові з вимогою звільнити азовців

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ексклюзивній статті для LB.ua закликав Захід відмовитися від заяв щодо обмеження поставок зброї Україні та послаблення санкцій проти Росії.

"Сьогодні будь-який голос Заходу про обмеження поставок зброї в Україну, послаблення санкцій, залучення до діалогу «обох сторін» (тобто і агресора, і жертви) є тим, що сприймає Путін як слабкість. І все ж Європа набагато сильніша за Росію", - зазначив очільник уряду Польщі.

Він зауважив, що Європа наразі перебуває на переломному етапі, однак разом з Україною здатна перемогти Росію.

Детальніше — в нашій новині та в статті Матеуша Моравецького.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

В акваторії Чорного моря в готовності перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на 18.00 6 серпня – у нашій новині.

На Миколаївщині через російські обстріли загинула одна людина, поранені п'ятеро.

Обстріли відбуваються майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"Артилерією обстріляли смт Березнегувате. В результаті – 5 людей поранено. На жаль, є загибла – пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою", – написала вона.

Сьогодні на Сумщині зафіксували 200 прильотів.

Росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад.

На щастя, в усіх випадках − без жертв. Інформація щодо руйнувань з'ясовується.

Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії.

Також нашим військовим залишилися амуніція, боєприпаси і продукти загарбників.

Під час зіткнення з 150 мотострілковою дивізією російської армії українські захисники вибили рашистів із зайнятих позицій. Окупанти в паніці втекли. Після себе залишили амуніцію, боєприпаси, продукти, а також точну копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над рейхстагом.

Подробиці – в новині.

Міська рада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

Зазначається, що загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.

"Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та "Червоного Хреста" втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до України живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки", - заявив міський голова Вадим Бойченко.

5 серпня у Львові біля Оперного театру рідні та близькі військовослужбовців полку "Азов" влаштували акцію з вимогою звільнити бранців з російського полону та визнати Росію терористичною державою.

Захід з подібними закликами відбувається у Львові вдруге. Учасники акції тримали в руках плакати з надписами: "Оленівка. Не маємо права мовчати", "Росія – країна терорист", "Азов" – це вся Україна", "Поверніть героїв додому", "Врятуйте захисників Маріуполя".

Подробиці і ексклюзивний фоторепортаж з місця подій — в нашій новині.

Мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку про війну Росії проти України.

Стрічка "Україна: народна війна" наразі доступна он-лайн. Автори працювали над фільмом навесні, він присвячений спротиву України і звірствам росіян під час окупації Київщини, повідомила Національна спілка журналістів України.

"Коли ти бачиш людей, які готові ризикнути всім, щоб захистити свою країну, це те, що дає тобі надію", - йдеться в описі картини.

У НСЖУ зазначили, що Ніл Камілеррі, який висвітлює вторгнення Росії в Україну для видання Malta Independent, неодноразово був об'єктом ненависті російської пропаганди за "антиросійській тон публікацій" та "опосередковані висновки", зокрема - після публікацій про різанину, яку вчинили російські військові в Бучі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!