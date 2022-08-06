Українські захисники відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках

У Чорному морі в готовності перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Українські воїни відбили штурми і наступи росіян на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Слов'янському рашисти намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного. Однак успіху не мали, тож відійшли.

На Бахмутському росіяни намагалися покращити своє тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. Проте на всіх вказаних напрямках отримали рішучу відсіч.

А на Авдіївському загарбники намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Та наші бійці завдали рашистам значних втрат і відкинули назад.

За даними українського командування, станом на 18.00 6 серпня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському обстановка змін не зазнала. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі.

та обстановка змін не зазнала. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі. на Сіверському вороги з артилерії обстріляли території неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

вороги з артилерії обстріляли території неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині. на Харківському активних наступальних дій ворогів не було. Росіяни використали ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

активних наступальних дій ворогів не було. Росіяни використали ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки. на Слов’янському росіяни вели вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк.

росіяни вели вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк. на Краматорському загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки. на Бахмутському було зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Також російська штурмова та армійська авіація завдали ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

було зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Також російська штурмова та армійська авіація завдали ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки. на Авдіївському ствольна та реактивна артилерія росармії обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. А штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

ствольна та реактивна артилерія росармії обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. А штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти здійснювали обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

та рашисти здійснювали обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка. на Південнобузькому росіяни намагаються утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.

росіяни намагаються утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території. в акваторії Чорного моря в готовності перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Також окупанти використали свою армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

В Генштабі наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури по сій території України. Командуванні закликало українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді розповіли, що вибили з позицій росіян на південно-східному напрямку і взяли чимало трофеїв, серед яких - бойовий прапор ворожої дивізії.

Нині над Миколаївщиною збили ворожий безпілотник.