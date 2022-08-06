Міський голова Бучі закликав голову Amnesty International звільнитися через скандальний звіт

"Місто Буча та вся наша громада дуже розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів кремля", - заявив Федорук.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук закликав очільницю міжнародної правозахисної організації Amnesty International Агнес Калламар звільнитися через скандальний звіт, який дискредитує ЗСУ.

Про це Федорук написав на своїй Facebook-сторінці.

Він заявив, що підписав звернення МБФ "Незламна українська нація" до світової спільноти з приводу оприлюдненого звіту Amnesty International.

"Як міський голова Бучі хочу нагадати пані Каллмар та всім причетним до цього нікчемного документу, що насправді це росія розв’язала в Україні агресивну війну. Також хочу показати, як насправді росіяни розміщували техніку в нашому місті", - написав міський голова.

Федорук навів приклад, як станом на ранок 24 березня на одній із вулиць Бучі в одному лиш дворі перебували 12 російських військових машин, сховані за автомобілями мешканців будинків.

Очільник Бучі підкреслив, що "доповідь Amnesty International не має нічого спільного з нейтральністю, неупередженістю, емпатією та захистом цивільного населення" і що вона "підтримує сторону зла, є маніпулятивною та сприяє діям країни-агресора".

Федорук наголосив, що дослідження Amnesty International є "наклепом із поширенням завідомо неправдивих вигадок та зловмисних тверджень, які ганьблять Збройні сили України" та є співвзвучним "одному із наративів неправдивої пропаганди росії, що лунає із 2014 року".

Також, за словами міського голови Бучі, підписанти звернення пропонують створити міжнародну громадську комісію із розслідуванню дослідження Amnesty International і перевірити "факт свідомого ціленаправленого виправдання російського злочинця-агресора" крізь призму "вірогідного факту міжнародної корупції".

"Місто Буча та вся наша громада дуже розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів кремля", - додав Федорук.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International оприлюднила звіт, де сказала на начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах, які потім обстрілюють росіяни. На дослідження різко відреагували в Офісі Президента України, Міноборони. З реакцією на звіт виступила також посол Великобританії.

В українському офісі Amnesty заявили, що їх не долучили до підготовки скандального звіту. Опісля голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила, що звільняється через інцидент.