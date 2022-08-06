У Чорному морі Росія тримає чотири носії крилатих ракет

РФ продовжує порушувати конвенцію з охорони людського життя на морі.

У Чорному морі Росія тримає 4 носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом 24 ракети.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

За повідомленням, в Азовському морі противник продовжує утримувати на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет «Калібр».

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 серпня командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в форматі відеоконференції обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з командувачем ВМС США в Європі та Африці адміралом Стюартом Мунчем та командувачем 6-го флоту США віцеадміралом Юджином Блеком.