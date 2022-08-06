Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
​Колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
​Колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ
Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW
Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі Росія тримає чотири носії крилатих ракет

РФ продовжує порушувати конвенцію з охорони людського життя на морі.

У Чорному морі Росія тримає чотири носії крилатих ракет
патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Василий Быков»
Фото: investigator.org.ua

У Чорному морі Росія тримає 4 носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом 24 ракети.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

За повідомленням, в Азовському морі противник продовжує утримувати на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет «Калібр».

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 серпня командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в форматі відеоконференції обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з командувачем ВМС США в Європі та Африці адміралом Стюартом Мунчем та командувачем 6-го флоту США віцеадміралом Юджином Блеком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також