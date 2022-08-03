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Командувач ВМС України провів онлайн зустріч з командувачами флоту США

Обговорювались експорт зерна та подальша співпраця.

Командувач ВМС України провів онлайн зустріч з командувачами флоту США
Фото: ТГ ВМС ЗСУ

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в форматі відеоконференції обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з командувачем ВМС США в Європі та Африці адміралом Стюартом Мунчем та командувачем 6-го флоту США віце-адміралом Юджином Блеком.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ у Telegram.

Керівник національного флоту ознайомив іноземних колег з поточною обстановкою навколо російського вторгнення в Україну, а також розповів про зусилля, які було здійснено з боку нашої держави для подолання світової продовольчої кризи за рахунок експорту української аграрної продукції морськими шляхами.

"Також у ході онлайн конференції, як і під час зустрічей з іншими військовими керівниками країн-партнерів, основним було обговорення шляхів подальшої співпраці, розвитку та підвищення бойових спроможностей українських ВМС для максимально ефективного протистояння російській агресії", –додали у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

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