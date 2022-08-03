У Києві 70% батьків школярів підтримують очне навчання у школах

Заклади освіти, у яких немає укриття або безпечного місця поруч, не відкриються.

У закладах освіти Києва провели опитування серед батьків, чи готові вони з 1 вересня відвести дітей до школи на очне навчання.

70% батьків, які взяли участь в опитуванні, обрали навчання офлайн попри загрози ракетних атак.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, інформує портал Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що діти, яких батьки не наважуються відпускати до школи, можуть вчитися онлайн або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі.

Фіданян зазначила, що головна увага приділятиметься безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

Зараз майже 70% закладів освіти мають укриття, які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог. Школи, у яких укриття не може одночасно вмістити всіх учнів із вчителями, працюватимуть у дві зміни.

Ті ж заклади освіти, які не мають свого укриття або безпечного місця поруч, взагалі не зможуть відкритися, наголосила директорка департаменту освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки на основі рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій для вчителів у разі увімкнення сигналів тривоги під час занять.