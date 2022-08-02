МОН розробило ​алгоритм дій для вчителів у разі повітряної тривоги під час занять

Міністерство освіти та науки на основі рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій для вчителів у разі увімкнення сигналів тривоги під час занять.
Про це повідомляється на сайті МОН.
Так, у закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а саме:
- Ознайомлення з місцем розташування укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому.
- Пояснення дій, що передбачені Планом реагування на надзвичайні ситуації або Інструкції закладу.
- Обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття.
- Розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування.
- Встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.
Почувши сигнал тривоги необхідно організувати переміщення дітей до укриття в супроводі з вчителем або відповідальною особою. Після відбою тривоги учні повертаються до освітнього процесу.
У випадку сигналу небезпеки:
- Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.
- Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття.
- Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет.
- Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.
- Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.
- Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
- Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.
- У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.
- Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.
- Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.
- Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.
У МОН також зазначили, що укриття мають відповідати встановленим вимогам.
Нагадаємо, в Мінцифри раніше повідомили, що застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.
У Києві, відповідно до рішення Ради оборони, з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. У цей час пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Після відбою повітряної тривоги пасажири не платитимуть за проїзд повторно.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Київська кільцева електричка під час повітряних тривог працюватиме.