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Перехоплення ГУР: окупант розповідає батькові, як вони порушують Женевську конвенцію

Загарбники використовують заборонені фосфорні боєприпаси.

Перехоплення ГУР: окупант розповідає батькові, як вони порушують Женевську конвенцію
Фото: ГУР МО

У новому перехопленні від воєнної розвідки окупант розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"...да просто комбат психанул короче и решил этих уродов залить конкретно", – відповідає загарбник, маючи на увазі наших оборонців.

Батько нагадує сину, що це заборонено Конвенцією, та окупант відповідає: "Папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено в принципе".

Нагадаємо, з перехоплення СБУ очевидно, що окупанти продовжують обстрілювати українців забороненими фосфорними і касетними боєприпасами.

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