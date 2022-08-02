На Херсонщині окупанти влаштували димову завісу "для захисту від HIMARS" і підірвали свій потяг, – розвідка

У Міноборони України припускають, що вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами.

На залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області російські окупанти влаштували димову завісу, ймовірно для захисту від ударів HIMARS, та підірвали власний потяг із забезпеченням.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"31 липня на залізничну станцію «Каланчак» Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", – йдеться в повідомленні.

У розвідці припускають, що вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.

Також повідомляється, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

Нагадаємо, раніше біля Мелітополя пошкодили залізницю, яку використовували окупанти.