Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти влаштували димову завісу "для захисту від HIMARS" і підірвали свій потяг, – розвідка

У Міноборони України припускають, що вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами.

На Херсонщині окупанти влаштували димову завісу "для захисту від HIMARS" і підірвали свій потяг, – розвідка
Фото: ГУР Міноборони

На залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області російські окупанти влаштували димову завісу, ймовірно для захисту від ударів HIMARS, та підірвали власний потяг із забезпеченням.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"31 липня на залізничну станцію «Каланчак» Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", – йдеться в повідомленні.

У розвідці припускають, що вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.

Також повідомляється, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

Нагадаємо, раніше біля Мелітополя пошкодили залізницю, яку використовували окупанти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також