Київська кільцева електричка працюватиме під час повітряних тривог

Київська кільцева електричка здійснюватиме перевезення під час повітряних тривог.

Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express у Telegram-каналі.

"Відтепер автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки зупинятимуться під час повітряних тривог. Метро і до того зупинялось... А ось київська кільцева електричка - ні", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до рішення Ради оборони Києва, з 1 серпня у столиці наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. У цей час пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Після відбою повітряної тривоги пасажири не платитимуть за проїзд повторно.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.