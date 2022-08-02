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Ворог вдарив по Миколаєву "смерчами" та С-300 (оновлено)

Вибухи прогриміли о 4 ранку.

Ворог вдарив по Миколаєву "смерчами" та С-300 (оновлено)
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

Уночі 2 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи, унаслідок обстрілу постраждала людина. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Вибухи зафіксували у двохрайонах.

“Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста”, – зазначив міський голова. 

За попередніми даними, одна особа дістала поранення.

Оновлення. У зведенні від ОВА йдеться, що один з районів Миколаєва зазнав обстрілів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – вісьмома ракетами С-300.

Пошкоджено гуртожиток одного з університетів та житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа магазину. Попередньо без жертв. 

Згодом Сєнкевич уточнив, що грутожиток не просто пошкоджено, а зруйновано. Вікна і дах пошкоджено у двох багатоповерхівках, вибиті вікна в сімейній амбулаторії і школі. 

Нагадаємо, раніше Сєнкевич повідомив, що від початку повномасштабної війни з Росією в Миколаєві було пошкоджено 680 приватних будинків.

Уночі 1 серпня ворожі війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.

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