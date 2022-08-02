Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії

Не варто очікувати на гучні публічні заходи Чорноморського флоту Росії в Криму під час війни.

Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-морського Флоту є останньою невдачею Чорноморського флоту в п’ятимісячній війні проти України.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи на тлі діяльності під час війни, зазначили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FSyH6saD22



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QSxe5tZyn6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 2, 2022

Аналітики також нагадали, що російський флот у квітні 2022 року зазнав втрати свого флагмана – крейсера “Москва”.

Нагадаємо, вранці 31 липня Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі (Крим). У результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це черговою провокацією.