Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії

Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-морського Флоту є останньою невдачею Чорноморського флоту в п’ятимісячній війні проти України.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи на тлі діяльності під час війни, зазначили в розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 2, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/FSyH6saD22
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QSxe5tZyn6
Аналітики також нагадали, що російський флот у квітні 2022 року зазнав втрати свого флагмана – крейсера “Москва”.
Нагадаємо, вранці 31 липня Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі (Крим). У результаті удару постраждали п'ятеро людей.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це черговою провокацією.