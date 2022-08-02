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Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії

Не варто очікувати на гучні публічні заходи Чорноморського флоту Росії в Криму під час війни.

Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-морського Флоту є останньою невдачею Чорноморського флоту в п’ятимісячній війні проти України.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи на тлі діяльності під час війни, зазначили в розвідці.

Аналітики також нагадали, що російський флот у квітні 2022 року зазнав втрати свого флагмана – крейсера “Москва”.

 

Нагадаємо, вранці 31 липня Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі (Крим). У результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це черговою провокацією.

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