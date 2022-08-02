Миколаїв росіяни обстріляли зі "смерчів" і С-300, на Херсонщині ЗСУ звільнили вже 46 населених пунктів, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

По Есманьській, Середино-Будській, Юнаківській громадах Сумщини ворог бив із мінометів. Жертв і руйнувань немає. Детальна ініормація щодо наслідків уточнюється. Минулої доби росіяни здійснили обстріли прикордонних громад області – Білопільської, Хотінської, Есманьської. Били з мінометів та артилерії. Без постраждалих, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Синельниківський та Криворізький райони. У Синельниківському з РСЗВ обстріляли Покровську громаду. Є руйнування. Люди, попередньо, не постраждали. У Криворізькому ударили зі ствольної артилерії по двох громадах — Зеленодольській та Широківській. У селі Кошове пошкоджена електромережа. Село без світла. Без постраждалих. Згодом голова ОВА Валентин Резніченко додав, що "ураганами" вдарили також по Карпівській громаді.

Вночі у с. Циркуни Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок на площі 400 м кв. Постраждалих немає. Протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський район, горіли відкриті території та господарчі споруди. Вчора ввечері було влучання у ресторанно-готельний комплекс. У Богодухівському районі було влучання у фермерське господарство, горіла складська будівля.

На Луганщині вночі були ракетні удари у напрямку Костянтинівки. Також зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. За минулу добу відбито сім спроб наступу росіян.

На Донеччині за ніч і вранці були потужні обстріли Миколаївської громади. Значні руйнування. Інформація про жертв уточнюється. Ракетний удар по Торецьку. За добу з атилерії, мінометів, РСЗВ "Ураган" і "Град" росіяни обстріляли багато населених пунктів області. Серед найбільш постраждалих міст – Авдіївка (житловий сектор, піщаний кар’єр, район центрального ринка, автобази); Бахмут – (житловий сектор, АЗС); Красногорівка, Соледар, Мар’їнка, Сіверськ, Миколаївка. Також обстріляні села Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Ласточкіне, Георгіївка та інші. Продовжується евакуація цивільних.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу по області – троє людей загинуло, троє – поранених.

Вночі було обстріляно два райони Миколаєва. За попередньою інформацією – один з районів зазнав обстрілів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – вісьмома ракетами С-300.

Пошкоджено гуртожиток одного з університетів та житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа магазину. Попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Баштанський район області вчора теж зазнав обстрілів. Росіяни били по території біля с Явкіно. Внаслідок обстрілів у селі пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються розташовані на лінії розмежування села. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Ситуація на території Херсонської області залишається стабільно напруженою. Бойові дії та їхні наслідки важкі: знищені напівпорожні села, розбиті дороги, заміновані мости та узбережжя річок, згорілі поля, ліси, будинки. Протягом минулого тижня рятувальники загасили 121 пожежу. З них 102 загоряння в екосистемах області. Чимало пожеж у селах гасять самі люди, адже окупанти не пропускають туди пожежних. За офіційною інформацією, ЗСУ вже деокупували 46 населених пунктів в області. Всі звільнені села дуже пошкоджені.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу йдеться, що на Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.