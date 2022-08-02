В українських портах зараз перебувають 68 суден з 1,2 млн тонн вантажів, – очільник АМПУ

2/3 з них – продовольство, на яке чекають по всьому світу.

В українських портах зараз перебувають 68 суден, на борту яких є 1,2 мільйона тонн вантажів.

Про це повідомив очільник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

“2/3 з них – продовольство, на яке чекають по всьому світу”, – зазначив він.

У трюмах суден, що перебувають в акваторіях портів Південний, Одеса та Чорноморськ, завантажено 480 тисяч тонн хліба олії та кукурудзи.

Ще мільйон тонн хліба зберігається на зернових терміналах та складах Українських портів.

“АМПУ вже збирає заявки від судновласників на участь у караванах. Також розроблено сам порядок формування караванів, що рухатимуться за судном лідирування”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що у портах Великої Одеси на свою чергу чекають 16 суден. “У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції”, – розповів Востріков.

Фото: uspa.gov.ua

Нагадаємо, перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси. Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.

США сподіваються, що найближчими днями з України відправлять ще більше суден з сільськогосподарською продукцією, зазначив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Україна і Туреччина під егідою ООН 22 липня уклали в Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання в Стамбулі.

29 липня посли країн Великої сімки в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".