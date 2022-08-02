У південному напрямку окупанти за добу завдали шість ударів

Ворог гелікоптерами атакував українські позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини і у Баштанському – на Миколаївщині.

У південному напрямку російська армія у понеділок, 1 серпня завдала шість ударів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Два ракетні удари трьома крилатими ракетами “Точка-У” по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки “Град”. Втрат нема, але є зруйновані будівлі.

Увечері по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із ситсеми “Смерч”, а паралельно влаштував і обстріл 40-ка снарядами «Градів». Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.

Ворог тричі гелікоптерами атакував українські позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено.

Нагадаємо, у районі села Довгове Херсонської області рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів.