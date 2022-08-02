Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
ГоловнаСвіт

Росія використовує Запорізьку АЕС, як військову базу для обстрілу українців, - Блінкен

Росію звинуватили у безрозсудному, небезпечному бряцанні ядерною зброєю. 

Росія використовує Запорізьку АЕС, як військову базу для обстрілу українців, - Блінкен
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Напад Росії на Україну є порушенням Статуту ООН, заснованого на правилах міжнародного порядку та Будапештського меморандуму, згідно з яким Росія зобов’язалася поважати суверенітет України, а Київ погодився відмовитися від свого арсеналу ядерної зброї

Про це повідомляє CNN з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Зовсім недавно ми стали свідками агресії Росії, яка захопила українську Запорізьку АЕС, найбільшу подібну станцію у всій Європі. Зараз Росія використовує станцію як військову базу для обстрілу українців, знаючи, що вони не можуть і не стрілятимуть у відповідь, тому що можуть випадково потрапити до реактора або у сховище високорадіоактивних відходів", - сказав Блінкен. 

Він додав, що поведінка Росії надсилає “найгірший з можливих” сигналів тій країні, яка може думати, що їй потрібна ядерна зброя для захисту, захисту, стримування агресії проти її суверенітету та незалежності.

Нагадаємо, російські війська уже розмістили свою техніку, вибухівку і зброю в машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної енергостанції.

Пізніше українські військові за допомогою дрона-камікадзе ювелірно відпрацювали по позиціях російських загарбників біля Запорізької АЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також