США вітають запуск "зернового коридору" з України Чорним морем, - посольство

Посольство США в Україні вітає запуск "зернового коридору" з України Чорним морем.

Про це повідомило посольство США у твіттері.

"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна", - йдеться в повідомленні.

Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна. https://t.co/Gjin7Qe2mf — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 1, 2022

Нагадаємо, сьогодні перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси. У міністерстві інфраструктури уточнили, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Україна і Туреччина під егідою ООН 22 липня уклали в Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. Наразі морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.

29 липня посли країн Великої сімки в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".