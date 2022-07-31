Пелосі не полетить на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі повідомила про маршрут свого азійського турне.

Про візит на Тайвань не згадується, повідомляє офіс Пелосі.

Пелосі заявила, що у Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити підтримку спільних інтересів та цінностей, включаючи мир і безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19, зміну клімату, права людини та демократію.

Пелосі додала, що під час турне делегація продовжить висловлювати нескінченну вдячність військовослужбовцям США, дислокованим за кордоном, «чия служба робить регіон і світ більш стабільними та безпечними». Вона підкреслила, що для неї — честь очолити цю делегацію.

Нагадаємо, що 30 липня Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами.

Раніше повідомлялося, що Китай у різкій формі попередив адміністрацію президента США про готовність не допустити можливу поїздку Пелосі на Тайвань. Пекін публічно погрожував «жорсткими заходами», якщо Пелосі не відмовиться від запланованого візиту. Аж до перехоплення урядового літака.

Офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Facebook) 29 липня опублікував неоднозначне повідомлення. "Готуйтесь до бою!", - повідомила 80-та армія.

А китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.