Білий дім готує черговий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

США готується надати Україні черговий пакет безпекової допомоги. Вміст пакету поки невідомий.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на речника Ради національної безпеки Джона Кірбі.

“Я цілком цього очікую, і я думаю, що ви побачите ще один відносно скоро. Я трохи вагаюся, чи варто проставляти дату в календарі, але я думаю, що ви можете очікувати, що незабаром ви побачите ще одне оголошення про підтримку безпеки”, – сказав Джон Кірбі.

Він додав, що не готовий розповісти, що буде у цьому пакеті, але “можна очікувати, що ви побачите речі, які відповідають тим видам допомоги у сфері безпеки, які ви бачили в минулому”.

Нагадаємо, міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.