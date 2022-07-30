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Білий дім готує черговий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

США продовжать підтримувати Україну зброєю.

Білий дім готує черговий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

США готується надати Україні черговий пакет безпекової допомоги. Вміст пакету поки невідомий. 

Про це повідомляє CNBC з посиланням на речника Ради національної безпеки Джона Кірбі. 

“Я цілком цього очікую, і я думаю, що ви побачите ще один відносно скоро. Я трохи вагаюся, чи варто проставляти дату в календарі, але я думаю, що ви можете очікувати, що незабаром ви побачите ще одне оголошення про підтримку безпеки”, – сказав Джон Кірбі. 

Він додав, що не готовий розповісти, що буде у цьому пакеті, але “можна очікувати, що ви побачите речі, які відповідають тим видам допомоги у сфері безпеки, які ви бачили в минулому”. 

Нагадаємо, міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

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