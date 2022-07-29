Міста в Німеччині вимикають прожектори на громадських пам'ятниках, відключають фонтани і впроваджують холодні душі у муніципальних басейнах і спортивних залах.

Таким чином країна намагається скоротити споживання енергії в умовах загрози російської газової кризи, пише The Guardian.

Ганновер на північному заході Німеччини стало першим великим містом, яке оголосило про заходи з енергоощадження, зокрема відключення гарячої води у душах та ваннах міських будівель та розважальних центрів.

Муніципальні будівлі в столиці землі Нижня Саксонія обігріватимуться лише з 1 жовтня по 31 березня – кімнатна температура становитиме не вище 20°C, а використання мобільних кондиціонерів та тепловентиляторів заборонено. Дитячі садки, школи, будинки для людей похилого віку та лікарні повинні бути звільнені від заходів економії.

“Ситуація непередбачувана. Кожна кіловат-година має значення, і захист критичної інфраструктури має бути пріоритетом”, – сказав мер міста Беліт Онай із партії Зелених.

Мета економії Ганновер відповідає обмеженням, які Європейська комісія цього тижня закликала зробити держави-члени, аби вони могли впоратися у разі повного відключення газу з Росії. Німеччина, яка більше за інші європейські країни залежить від імпорту російського газу, змушена показувати приклад.

У Берліні, столиці Німеччини, для економії виключили прожектори на близько 200 історичних пам'ятках та муніципальних будівлях. Серед них: Колона Перемоги у парку Тіргартен, Меморіальна церква на Брайтшайдплац та Єврейський музей.

Фото: ЕРА/UPG Берлінський музей на Музейному острові

“На тлі війни проти України та енергетичних загроз Росії життєво важливо, щоб ми поводилися з нашою енергією якнайбережніше”, – заявила берлінська сенаторка з питань довкілля Беттіна Яраш.

Німеччина використовує левову частку імпортного газу для опалення будинків і забезпечення енергією своєї великої промисловості. “Але у той час як план надзвичайної ситуації в галузі енергетики, ініційований у червні, дозволяє комунальним підприємствам перекладати високі ціни на газ на споживачів, більшість приватних домогосподарств у Німеччині оплачують свої рахунки за газ через встановлені авансові платежі і ще не зіткнулися з різким підвищенням (тарифів, – ред.), яке б змінило поведінку споживачів”, – зазначає The Guardian.

У четвер уряд Німеччини підтвердив, що запланована надбавка до тарифу на газ для клієнтів може бути набагато вищою, ніж очікувалося раніше – заради порятунку енергетичних компаній від банкрутства в найближчі місяці.

“Ми ще не можемо сказати, скільки газ коштуватиме в листопаді, але погана новина у тому, що це точно кілька сотень євро на домогосподарство”, – сказав міністр економіки Роберт Хабек.

Німеччина також використовує газ для забезпечення близько 15% своїх потреб в електроенергії, і саме тут муніципальна влада вирішила відносно безболісно заощадити.

Місто Мюнхен на півдні Німеччини цього тижня оголосило, що вимкне прожектори Ратуші на площі Марієнплац, яка зазвичай освітлюється до 23:00, а в муніципальних установах буде лише холодна вода. На ніч також вимикали фонтани.

Нюрнберг закриває три з чотирьох міських критих басейнів, а відкриті басейни працюватимуть до 25 вересня.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес зазначив, що єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина.

ЄС має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

27 липня Росія зменшила постачання газу до Європи – газопровід “Північний потік-1” постачає одну п’яту від його пропускної спроможності. Євросоюз вважає скорочення Росією постачання газу політично вмотивованим.