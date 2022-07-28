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Президент Литви вручив Зеленському орден Вітовта Великого

Науседа зазначив, що ця відзнака належить усьому українському народу.

Президент Литви вручив Зеленському орден Вітовта Великого
Фото: twitter.com/GitanasNauseda

Президент Литви Гітанас Науседа в День Української Державності вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни - Орден Вітовта Великого.

Під час виступу у Верховній Раді Науседа додав, що ця відзнака належить усьому українському народові.

"Україна вперше святкує День Державності! Мужність українського народу виняткова. Литовський народ завжди буде з вами! Україна переможе! Україна буде в ЄС!", - написав Науседа в Twitter.

Орден Вітовта Великого було засновано 1 вересня 1930 року в пам’ять 500 роковин з дня смерті Великого князя Литовського Вітовта Великого.

Нагадаємо, у травні Зеленський отримав Герб Таллінна - естонську нагороду, яку вручають на знак особливої пошани.

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