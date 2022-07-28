Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
ГоловнаСвіт

До будівлі парламенту Іраку прорвалися протестувальники

Сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра протестують проти призначення прем'єром його суперника.

До будівлі парламенту Іраку прорвалися протестувальники
Фото: ЕРА/UPG

У Багдаді сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра у середу прорвалися до будівлі парламенту.

Про це пише BBC.

Прихильники ас-Садра протестують проти планів призначити прем'єр-міністром країни його суперника Мохаммеда ас-Судані, якого вважають ставлеником Ірану.

27 липня Ірак побив власний антирекорд – 290 днів без повноцінного уряду. Попередній рекорд, 289 днів, було встановлено у 2010 році.

“Рух садристів” на чолі з ас-Садром набрав відносну більшість голосів на виборах торік у жовтні, але до влади прийти досі не зміг. Переговори про формування нового кабінету опинилися в глухому куті через непримиренність сторін, насамперед через шиїтські та курдські угруповання.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, будівля парламенту розміщена у знаменитій “Зеленій зоні” Багдада, що ретельно охороняється, але охорона не змогла зупинити натовп, попри те що поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Через відсутність повноцінного уряду Ірак залишився цього року без затвердженого бюджету, а його інфраструктурні проєкти та реформи – без фінансування.

Фото: ЕРА/UPG

Прихильники Муктади ас-Садра вже вдиралися до парламенту під час заворушень у 2016 році.

У 2019 році в Іраку спалахнули набагато серйозніші заворушення – маси протестували проти корупції, безробіття та бідності. Тоді загинули сотні людей.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також