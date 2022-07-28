Сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра протестують проти призначення прем'єром його суперника.

У Багдаді сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра у середу прорвалися до будівлі парламенту.

Про це пише BBC.

Прихильники ас-Садра протестують проти планів призначити прем'єр-міністром країни його суперника Мохаммеда ас-Судані, якого вважають ставлеником Ірану.

27 липня Ірак побив власний антирекорд – 290 днів без повноцінного уряду. Попередній рекорд, 289 днів, було встановлено у 2010 році.

“Рух садристів” на чолі з ас-Садром набрав відносну більшість голосів на виборах торік у жовтні, але до влади прийти досі не зміг. Переговори про формування нового кабінету опинилися в глухому куті через непримиренність сторін, насамперед через шиїтські та курдські угруповання.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, будівля парламенту розміщена у знаменитій “Зеленій зоні” Багдада, що ретельно охороняється, але охорона не змогла зупинити натовп, попри те що поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Через відсутність повноцінного уряду Ірак залишився цього року без затвердженого бюджету, а його інфраструктурні проєкти та реформи – без фінансування.

Фото: ЕРА/UPG

Прихильники Муктади ас-Садра вже вдиралися до парламенту під час заворушень у 2016 році.

У 2019 році в Іраку спалахнули набагато серйозніші заворушення – маси протестували проти корупції, безробіття та бідності. Тоді загинули сотні людей.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG