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Кулеба ​закликав Захід не намагатися "перекричати" російські ЗМІ, а закрити їх

"Це державна пропаганда, єдина мета якої – викривити реальність".

Кулеба ​закликав Захід не намагатися "перекричати" російські ЗМІ, а закрити їх
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися "перекричати" державні російські ЗМІ, а закрити їх.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої – викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", – написав він у Twitter.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко закликав французьку колегу відключити російські телеканали.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює фейки нібито про "розкол" західного суспільства у питанні підтримки України. Ці наративи ворог, зокрема, просуває в іноземних ЗМІ.

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