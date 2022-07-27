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Байден та Сі Цзиньпін мають обговорити у четвер війну в Україні

Раніше Китай направив адміністрації президента США попередження щодо можливого візиту Ненсі Пелосі до Тайваню.

Байден та Сі Цзиньпін мають обговорити у четвер війну в Україні
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзиньпін поспілкуються у четвер, 28 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело. 

Розмова відбудеться на тлі нової напруги через питання Тайваню і нападу Росії на Україну. Про них і говоритимуть очільники країн.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що сторони обговорять і економічну конкуренцію між двома країнами.

Це буде п'ята телефонна розмова між лідерами. Раніше Китай направив адміністрації Байдена попередження щодо можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до демократично керованого Тайваню, який Пекін називає своєю територією.

Згідно з так званою “політикою одного Китаю”, Сполучені Штати не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але зобов’язані, відповідно до законодавства США, надавати острову засоби для самооборони. 

Білий дім поспішив підтвердити, що позиція американців не змінилася, попри спекуляції щодо можливої поїздки Пелосі.

Нагадаємо, в березні Байден у ході двогодинної розмови попередив Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

Сі Цзіньпін тоді також заявив після розмови, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі.

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