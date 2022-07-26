Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

США виділили $100 млн на навчання українських пілотів

Кількість літаків, яка буде передана Україні, не оприлюднюється.

США виділили $100 млн на навчання українських пілотів

У законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на навчання українських пілотів.

Про це розповів на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Був ухвалений законопроєкт американським урядом про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", - сказав він.

Ігнат зауважив, що зараз кількість літаків, яка буде передана, не оприлюднюється.

"Тривають переговори, поки що рішення остаточного ми не маємо», - сказав він.

Нагадаємо, США та союзники розглядають можливу підготовку українських пілотів, щоб допомогти Києву створити майбутні українські військово-повітряні сили. Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун. Військово-повітряні сили України публічно заявили про свої надії на F-15 і F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також