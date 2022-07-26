США виділили $100 млн на навчання українських пілотів

Кількість літаків, яка буде передана Україні, не оприлюднюється.

У законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на навчання українських пілотів.

Про це розповів на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Був ухвалений законопроєкт американським урядом про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", - сказав він.

Ігнат зауважив, що зараз кількість літаків, яка буде передана, не оприлюднюється.

"Тривають переговори, поки що рішення остаточного ми не маємо», - сказав він.

Нагадаємо, США та союзники розглядають можливу підготовку українських пілотів, щоб допомогти Києву створити майбутні українські військово-повітряні сили. Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун. Військово-повітряні сили України публічно заявили про свої надії на F-15 і F-16.