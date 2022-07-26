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Tetra Pak оголосила про повне виведення свого бізнесу з Росії

Корпорація досягла угоди про передачу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

Tetra Pak оголосила про повне виведення свого бізнесу з Росії
Фото: livejournal.com

Шведсько-швейцарська корпорація Tetra Pak, яка є одним із найбільших світових виробників пакувальних матеріалів для харчової продукції, повністю виводить свій бізнес із Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Компанія Tetra Pak сьогодні оголосила про припинення діяльності, що залишилася в Росії. Це пов’язано з кумулятивним впливом обмежень на експорт,  що призводить до нестабільності ланцюжка поставок, у результаті чого у компанії не залишається іншого виходу, окрім як залишити країну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корпорація досягла угоди про передачу свого російського бізнесу місцевому менеджменту. Після передачі прав власності нова компанія працюватиме як незалежна юридична особа під іншою назвою, не будучи афілійованою з Tetra Pak.

Нагадаємо, у червні влада Швеції не дозволила Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію. Зазначалося, що експорт картону, паперу та фарби було заборонено в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили санкції проти країни-агресорки, а також - експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи в Росії і вихід із спільних проєктів.

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